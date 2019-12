Dava testate ai passanti senza motivo: espulso kosovaro

Condividi

aggressione capodanno 2018

Aveva appena vent’anni ma era già ben noto alle forze dell’ordine per le numerose aggressioni di cui era stato protagonista. Tutte con una caratteristica: colpiva le sue vittime sferrando loro delle testate molto forti. Dal 2010 in Italia con la famiglia, proveniente dal Kosovo, il giovane è stato espulso dall’Italia, con la polizia che ha eseguito l’ordine emesso del prefetto di Siena.

Come riporta il giornale https://larno.ilgiornale.it Il ragazzo, G.A., è stato protagonista di diverse violenze nel centro di Siena, prendendo sempre di mira ragazzi inermi. Ha colpito in diversi luoghi della città del Palio: in piazza del Mercato, in Salicotto e a Pantaneto. Nel Capodanno del 2018 insieme a due connazionali e a un rumeno, tutti noti alle forze dell’ordine, aveva aggredito con ferocia due ragazzi senesi, colpendoli con calci e pugni. Le due vittime avevano riportato fratture multiple al volto, dovendo sottoporsi a delicati interventi chirurgici. Dopo questo gravissimo episodio fu arrestato e, in seguito, costretto ai domiciliari su ordine del gip.







Ma grazie a un permesso, rilasciatogli per poter andare a scuola, si mette di nuovo nei guai nel centro della città, frequentando pregiudicati e trovandosi, più di una volta, in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; proprio per questo viene segnalato più di una volta in procura.

L’ultimo grave episodio lo vede protagonista lo scorso 18 settembre. Insieme ad altri cinque ragazzi si ubriaca e, per le vie del centro storico, infastidisce i passanti. A un certo punto il gruppetto si reca in una stanza di albergo e continua a bere e fare confusione. Intervenuta la polizia uno del gruppo si sente male e viene portato d’urgenza in ospedale. Dopo questo ultimo fatto, in considerazione dei ripetuti comportamenti contrari alla legge da parte di G.A., il giovane riceve dal questore di Siena un Avviso orale. Lui però sembra non curarsi della gravita della situazione e continua a comportarsi come meglio crede, come se nulla fosse, mettendo in pericolo la collettività.

Persistendo nei comportamenti antisociali e con una forte inclinazione a delinquere, il questore gli rifiuta il permesso di soggiorno, nonostante il giovane vivesse nel Senese ormai da quasi dieci anni con la sua famiglia. Il Prefetto, sulla base dell’accertata pericolosità sociale del giovane, e considerato che anche l’Autorità Giudiziaria ha concesso il relativo nulla osta, dispone l’espulsione dall’Italia del ragazzo. Prima viene accompagnato in un centro di accoglienza, poi, il 5 dicembre, gli Agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siena hanno eseguito l’accompagnamento fuori dal nostro Paese.

