Bologna: Comune condannato a risarcire i disabili

Condividi

BOLOGNA, 7 DIC – Dopo la denuncia di Lucia Borgonzoni sui rincari imposti e non dovuti alle rette dei servizi per la disabilità, spuntano nuovi casi che attestano come per anni molte Amministrazioni abbiano preteso quanto non dovuto. E’ il caso del Comune di Bologna che ha perso il ricorso al Tar presentato da due persone con gravi disabilità a cui palazzo d’Accursio aveva chiesto i pagamenti di vitto e trasporto per il centro diurno. Pagamenti evidentemente non dovuti.

La sentenza parla chiaramente di “somme indebitamente richieste” anche a seguito di “diffide” e “azioni monitorie” da parte del Comune. Il tribunale autorizza così i due a “non pagare alcuna somma al Comune di Bologna” e sancisce il diritto dei familiari a “ottenere la restituzione delle somme ad essi indebitamente richieste”. Al centro delle ‘indebite richieste’ del Comune rette non dovute per circa mille euro: 448,92 per il periodo luglio-dicembre 2010 e 595,98 euro da gennaio a giugno 2011.