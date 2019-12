Milano, clochard su una carrozzina muore di freddo

Un uomo senza fissa dimora, e’ stato trovato morto vicino la stazione della metropolitana di Molino Dorino a Milano. Non aveva documenti, e non e’ stato ancora possibile identificarlo. Era su una carrozzina coperto da un piumone.

Considerate le condizioni del corpo, l’uomo, di cui per ora non si conosce l’identita’, era morto da alcune ore. Le cause del decesso sono con molta probabilita’ dovute alle temperature basse della notte, sarebbe morto di freddo. Sul posto gli uomini della Questura. affaritaliani.it

