Mafia nigeriana, 13 cellule operative in Italia: “una sorta di Stato dentro lo Stato”

da www.lagazzettadelmezzogiorno.it – BARI – Riti voodoo, sette segrete dalla struttura militare e dalla «inaudita ferocia» che sfruttavano donne vittime di tratta e mendicanti per arricchirsi, tra pestaggi e accoltellamenti. Sono queste le caratteristiche delle due gang nigeriane sgominate dalla Dda di Bari nell’indagine che ha portato oall’arresto in tutta Italia e all’estero di 32 persone (49 indagati in totale), tutti cittadini nigeriani ospiti fino al 2018 del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese. È qui che i due gruppi criminali, i Vikings e gli Eiye, più noti come ‘Rossì e ‘Blù dai colori dell’abbigliamento scelto in occasione dei loro summit, avevano stabilito la loro base operativa, prima di spostarsi nel quartiere Libertà, dove convivevano senza farsi concorrenza con la mafia locale barese.

Lo sfruttamento della prostituzione era la loro principale attività di arricchimento, il primo anello della catena della loro regola criminale, quella delle ‘tre d’, donne-denaro-droga, con le donne costrette a sottomettersi con violenza fisica e psicologica, in quanto considerate «oggetti fabbricasoldi», “ceto inferiore buono solo a soddisfare le esigenze sessuali della comunità maschile – spiegano gli inquirenti – e a produrre denaro». I due anni di indagini della Squadra Mobile di Bari, coordinate dalle pm Simona Filoni e Lidia Giorgio, hanno documentato «squallide vicende di sfruttamento», scoperte grazie alle denunce di molte delle vittime e rituali violenti per il reclutamento degli adepti.

Mafia nigeriana, 32 arresti: la base era il Centro di accoglienza di Palese

Nella primavera 2017 la Polizia ricevette anche una lettera da alcuni cittadini nigeriani ospiti del Cara, tra i quali il pastore spirituale del Centro, contenente una richiesta di aiuto. «Imploriamo il governo italiano di proteggerci – scrivevano – perché non eravamo al sicuro in Nigeria, per questo siamo scappati, e ora in questo centro non siamo al sicuro a causa di queste sette». La Procura ha invitato a «non strumentalizzare questa vicenda», perché se da un lato ci sono criminali che hanno commesso reati e che vanno perseguiti indipendentemente dal colore, dalla razza o dal Paese di provenienza, dall’altro ci sono tanti loro connazionali che sono invece vittime e che hanno collaborato con la giustizia.

La forza di assoggettamento e intimidazione dei due gruppi criminali era tale che persino le ‘maman’ nigeriane che operavano a livello locale erano totalmente asservite alle loro richieste relative alla necessità di piazzare ragazze in strada per farle prostituire. Stessa violenza era riservata ai mendicanti, costretti a pagare il pizzo sull’elemosina per garantirsi una postazione davanti ai supermercati di Bari e provincia. A conferma del clima di terrore diffuso nella comunità nigeriana barese, gli interpreti incaricati dalla Procura di Bari delle traduzione dei dialetti usati dagli indagati per comunicare, hanno accettato solo a condizione che negli atti i loro nomi fossero omessi, per paura di ritorsioni.

Quelle di Bari sono solo due delle numerose gang nigeriane diffuse sul territorio italiano con almeno 13 «nest» (cellule operative), ed europeo, tutte ritenute propaggini delle storiche confraternite universitarie nate in Nigeria negli anni ’50 e trasformatesi in gruppi armati a partire dagli anni ’80.

Ancora oggi, secondo gli investigatori, «da Benin City arriva l’ordine e in Italia si esegue», con la creazione in ciascun territorio di «una sorta di Stato dentro lo Stato, fatto di proprie regole e totalmente incurante delle leggi».

LE INTERCETTAZIONI – Quello che ne è emerso è stato, in estrema sintesi, il quadro di uno ‘Stato dentro lo Stato’, fatto di proprie regole e totalmente incurante delle leggi, ma anche di molte basilari norme di convivenza civile. È uno spaccato che emerge dal blitz di Polizia e Dda contro due organizzazioni mafiose nigeriane smantellate oggi con decine di arresti in Italia e all’estero.

Una delle due «confraternite» finite al centro dell’indagine – si legge nella nota degli investigatori – si è vantata di una fitta presenza sul territorio italiano, diviso, secondo le parole dei protagonisti, in “13 nest” (cellule operative), oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali:

“… Eh … perchè adesso è diventato un solo comando … perchè i “world aviary” hanno già detto … e hanno fatto in Edo State … loro vogliono che ci siano 13 “nest” in Italia..”

Il linguaggio degli associati, dai capi ai semplici partecipi, è stato indicativo di un forte senso di appartenenza militante riferita ad un gruppo associativo:

“… no … da quel giorno che sono andato via da Bari, non sono più tornato … non posso venire a Bari senza chiamarti … e adesso che ho una casa … e ho tutto … e adesso che voglio far navigare nuovamente la “ship” a Bari, posso tornare a Bari in qualsiasi week-end ..” –

Anche il ritualismo di iniziazione (battesimo) è stato descritto dalle parole degli associati, ad esempio, con particolare drammaticità, il momento in cui un candidato non superava la prova di forza prevista:

“… stava succedendo questo H.F. ha cominciato ad avere i dubbi e forse non ce la fa a superare questo fatto, ha cominciato a sanguinare, H.F. ha cominciato a piangere, ha cominciato a fare cose strane, da lì tu hai detto che tipo di persona hanno portato, sta piangendo … tu hai detto che il ragazzo deve andare via, che loro devono dire al ragazzo che deve andare via …” –

Ed ancora, carico di soggezione si è dimostrato il rapporto tra i mendicanti ed i capi delle organizzazioni che pretendevano da loro la tangente sui ricavi delle elemosine davanti ai supermercati; i poveri mendicanti chiamavano “Signori” i loro estorsori.

Ma l’elemento più caratterizzante della metodologia mafiosa è rappresentato dal potere sanzionatorio, che impone una punizione (drill) a chi non si adegua alle regole dell’associazione, cioè non ne entra a far parte quando richiesto, non si impegna a pagare la periodica retta di appartenenza, non si prostituisce e, in generale, non rispetta le direttive dei capi:

“… mi ha detto che il suo ID si è lamentato perchè se non si riusciva a fare “drill” a Ifa nel campo tu dovevi farglielo sapere … perchè Ifa ogni domenica viene in città … e lui può dare ordine di far prendere Ifa … può parlare di questo fatto.. e fare “drill” a lui ….” –

“… questa notte gli taglierò le orecchie a quel “Junior” … si comporta male … gli farò “drill” … tu non preoccuparti … sappiamo quello che gli faremo …” –

“… Aro, stai zitto! … sto ancora parlando con lui … stai zitto … stai zitto … ma che cosa stai dicendo? … ma cosa gli sta prendendo a questo german (cioè ‘fratello’, appartenente al gruppo criminale)? … se vieni vicino a me ti metto sotto e ti faccio “drill” per quello che stai dicendo … Aro non mi nascondo … Aro non ho paura e questo non posso nasconderlo … se vieni qui ti metto sotto e faccio “drill” ...” –

“non lo picchiare … Eiye non picchia … tu hai detto di essere “old set” … ci sarà “drilling” … bisogna osservare il protocollo per forza…” –

“eh… tu aspetta che veniamo… se sbaglia noi facciamo “drill” a lui… lui sa come funziona a casa … e così funziona anche qui… invece di gridare con lui tu lascialo perdere… quando io esco lo chiamiamo… quando una persona sbaglia bisogna …” –

