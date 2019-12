Vertice sul Mes: assenti i renziani, “non chiediamo modifiche”

Condividi

A Palazzo Chigi il vertice sul fondo Salva Stati. Al tavolo oltre al premier Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, i ministri Roberto Speranza, Vincenzo Amendola, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Al tavolo, a quanto si apprende, non ci sono esponenti di Italia Viva, pare per decisione degli stessi renziani, che ritengano la questione debba essere risolta tra Pd e M5S, visto che loro non chiedono modifiche al Mes.

“Domani alle ore 13 sarò alla Camera dei deputati per un’informativa sul Mes” scrive il premier su Facebook alla vigilia del suo intervento a Montecitorio. “Potrete seguire il mio intervento qui sulla mia pagina Fb”. adnk

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo