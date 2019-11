Ministro Bonetti: 30 milioni per “l’educazione non formale dei ragazzi”

“Investiamo 30 milioni per il 2020 in progetti educativi in tutto il Paese che vedano enti locali e Terzo settore in campo per fare emergere un progetto educativo che nel nostro Paese c’è ma è troppo sconnesso”. Lo ha annunciato il ministro per la Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo stamani all’apertura del nuovo anno del percorso di formazione politica “Connessioni”, guidato dal gesuita padre Francesco Occhetta.

La misura è stata progettata in occasione dei 30 anni della Convenzione Onu per l’infanzia e l’adolescenza. La volontà è quella di promuovere progetti e luoghi ad hoc per “l’educazione non formale dei ragazzi”.