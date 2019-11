Librandi: ecco perché ho donato 800mila euro a Fondazione Open

Hanno creato scalpore gli 800mila euro donati dal politico-imprenditore Gianfranco Librandi alla fondazione Open, afferente a Matteo Renzi. Il neodeputato di Italia viva – ex Scelta Civica di Monti dunque eletto col Pd – ha chiarito le ragioni della sua scelta in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il deputato Librandi afferma di credere fortemente nelle capacità politiche del leader di Italia Viva, tanto da aver donato quella cifra “in diversi anni” alla fondazione Open. “L’ho finanziato per dare un Paese migliore alla mia famiglia”, afferma Librandi.

E poi rincara la dose: “Ci sono imprenditori che si comprano la barca, o i cavalli… Io invece sono interessato al mio Paese. Renzi mi sembra il purosangue più italiano che c’è“.