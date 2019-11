Ius culturae, 29 novembre figli degli immigrati in piazza

I figli e le figlie di immigrati si danno appuntamento davanti Montecitorio per rottamare la vecchia legge sulla cittadinanza. La richiesta è sempre la stessa: introdurre lo ius culturae e riconoscere i diritti di quel milione di bambini, nati e cresciuti in Italia, da genitori stranieri. La “marcia dei diritti” è per venerdì 29 novembre a Roma alle 14.30. repubblica.it

