Mes, Claudio Borghi: “L’avvocato del Popolo si trovi un legale”

Claudio Borghi Aquilini L’Avvocato Del Popolo si Trovi Un Legale. “Noi vogliamo QUA il Presidente subito, SUBITO! E se non arriverà qua lo porteremo in tribunale! Perché a questo punto l’avvocato del popolo si dovrà cercare lui un avvocato!”

Valerio Malvezzi: “Non è possibile emendare il MES, perché il testo è chiuso. Non è possibile perseguire i dirigenti del MES, perché avranno l’immunita’ ai sensi art. 35. Non è possibile protestare perché il Parlamento è stato scavalcato. Ci chiamano fascisti, altrimenti.“