Conte: “Mi fido di Renzi e di Italia Viva”

Condividi

“Certo che mi fido anche di Renzi”. Così ad Adnkronos Live il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Italia Viva è una componente essenziale di questo governo – ha affermato – Mi fido di tutte le forze. Se non mi fidassi, non potrei andare avanti”.

“Lavoriamo per progetti di ampio e lungo respiro… – ha aggiunto Conte -Se non mi fidassi di qualche componente del governo non perderei il tempo per progettare riforme che richiedono” un orizzonte ampio.