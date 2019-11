Italia che si sgretola: voragine su autostrada Torino-Piacenza

Condividi

L’autostrada Torino-Piacenza è chiusa in entrambe le direzioni di marcia per una voragine che si è aperta nella serata di oggi, domenica 24 novembre 2019, in direzione di Torino, pochi metri prima della barriera di Villanova d’Asti. Si è trattato di un cedimento del terreno sotto la carreggiata, sprofondata per una larghezza di 10 metri, probabilmente a causa del maltempo.

Fortunatamente nessun veicolo è rimasto direttamente coinvolto nel cedimento. Per precauzione è stato chiuso il traffico nella direzione opposta dove si stanno eseguendo verifiche di staticità.