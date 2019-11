Sanità Toscana “Un solo infermiere per 12 pazienti, servono assunzioni”

Sanità, “Un solo infermiere per 12 pazienti in Toscana, serve un giro di vite sulle assunzioni”. Giannoni (Nursind), “Precariato in aumento, mobilità interaziendale a rilento: ripensare il sistema

a partire dall’infermiere di famiglia. Positivo l’incontro con l’assessore regionale Saccardi”

Firenze, 21 novembre 2019 – “Un solo infermiere per 12 pazienti, spesso in assenza, soprattutto nella fascia notturna di personale ospedaliero socio sanitario: una media che posiziona le strutture sanitarie toscane su un rapporto infermiere-paziente doppio rispetto a quello ideale, ovvero uno a sei. Con gravi ricadute sul carico d lavoro, ma soprattutto sulla sicurezza delle cure”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato da Giampaolo Giannoni, coordinatore regionale del sindacato autonomo Nursind, all’assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi.

“L’incontro è stato positivo – sottolinea Giannoni – in quanto come secondo sindacato più rappresentativo per la Sanità in Toscana, abbiamo potuto esplicitare le maggiori criticità per quanto riguarda le professioni infermieristiche”. Prima tra tutte, appunto, la carenza di personale. “In attesa della nuova graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista per la primavera 2020, salvo ricorsi – rimarca il coordinatore regionale Nursind – si registra un aumento del precariato e dei rapporti di somministrazione di lavoro che andranno monitorati”.