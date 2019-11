‘Figli orfani di madri vive‘, protesta delle mamme a Strasburgo

STRASBURGO – ‘Figli orfani di madri vive‘: e’ questo il nome della protesta a Strasburgo, davanti alla Corte dei diritti dell’uomo, indetta dalle mamme che hanno perso o rischiano di perdere i propri figli nei percorsi giudiziari sull’affido che spesso seguono a storie di violenza subite da queste stesse donne che vengono accusate di essere alienanti.

Imma Cusmai, una mamma alla quale e’ stata tolta la figlia nel 2013 e che da allora parla di “femminicidio in vita” scrive cosi’ nel post su fb con cui aveva annunciato la protesta: “Figli sottratti con l’inganno ai legittimi genitori, relazioni aggravate da fatti inventati, pressioni sui minori per proteggere i carnefici, blitz militari per rapire i bambini. I bambini sono più spesso trattati come testimoni, non come vittime” .