Tesla: prima sede europea e 10mila posti di lavoro in Germania

Tesla costruirè la sua prima fabbrica europea in Germania anziché nel Regno Unito. Il multimiliardario ha rivelato che il primo stabilimento nell’Ue, destinato alla fabbricazione di batterie, sorgerà nella periferia di Berlino, dove verranno creati “fino a 10mila posti di lavoro”, ha fatto sapere l’impresa.

“Alcune delle migliori auto del mondo sono prodotte in Germania – ricorda Musk – e tutti sanno che l’ingegneria tedesca è eccezionale, e questo è uno dei motivi per cui stiamo localizzando la nostra base europea in Germania”.