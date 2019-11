Sfregia la compagna con cocci di bottiglia, nigeriano allontanato da casa

Catania – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi nei confronti della compagna connazionale 26enne.

L’episodio di violenza è accaduto all’interno di un’ abitazione di via Grotta Magna dove l’uomo ha aggredito la giovane compagna colpendola in diverse parti del corpo con calci e pugni, ferendola con dei cocci di bottiglia. La sventurata, per fortuna, è riuscita a chiedere aiuto al 112 consentendo l’intervento sul posto dell’equipaggio della gazzella che ha bloccato l’energumeno intento ancora a strattonare e minacciare la donna, soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Garibaldi Centro. I medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato un “trauma facciale e cranico con ecchimosi e contusioni in varie parti del corpo” ed applicato dei punti di sutura, conlesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’arrestato, trattenuto inizialmente in camera di sicurezza, è stato ammesso al giudizio per direttissima, al termine del quale il giudice ha applicato al medesimo l’allontanamento dalla dimora familiare, ed il divieto di avvicinamento alla parte offesa.