UE, nuovi dispositivi obbligatori. Hai bevuto? L’auto non parte

Niente più autisti alla guida con livelli di alcol superiori ai limiti di legge, ma anche sistemi per l’adattamento della velocità e per segnalare affaticamento e distrazione. Sono alcuni dei nuovi dispositivi obbligatori che scatteranno in tutta l’Unione europea a partire da metà 2022.

Gli Stati membri hanno dato infatti l’ok definitivo a un testo che prevede entro questa la data l’obbligo per tutte le nuove auto immesse sul mercato dell’Ue di dotarsi di sistemi avanzati di sicurezza, come l’alcolock. “Le nuove norme contribuiranno a ridurre in maniera significativa il numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade dell’U” e rafforzano inoltre la competitività dei costruttori di autovetture europei sul mercato globale”, si legge in una nota di Bruxelles.