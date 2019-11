Imola: 57enne muore durante attesa al Pronto Soccorso

Imola, 12 novembre 2019 «Voglio chiarezza sulla morte di mia figlia». E’ l’appello che lancia il padre di una 57enne, morta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta in seguito a un malore. I familiari della signora, infatti, hanno deciso di rivolgersi all’avvocato Maria Beatrice Berti per scoprire cosa sia veramente accaduto la mattina dello scorso primo novembre quando la donna, che soffriva di alcuni problemi di salute, «è stata colpita da un malore che non le ha dato scampo – racconta il legale – mentre attendeva di essere visitata». I familiari della 57enne hanno già presentato denuncia ai carabinieri.

«Erano circa le 8,15, quando la 57enne ha parcheggiato la propria vettura nel parcheggio davanti alla scala d’entrata dell’ospedale alla ricerca di cure immediate – spiega l’avvocato –. Stava molto male e, appena giunta al Pronto soccorso, il personale sanitario l’ha fatta mettere in sala d’attesa dove è rimasta circa 100 minuti, poi è andata in bagno. Uscita dalla toilette si è appoggiata al muro ed è crollata a terra per un arresto cardiaco.

Secondo quanto riferito dai familiari ai militari dell’Arma, la donna – scrive il Resto del Carlino – si sarebbe sentita male nella stessa settimana altre due volte, recandosi in entrambi i casi al pronto soccorso.

«Stiamo facendo tutte le necessarie verifiche per capire cosa sia effettivamente accaduto quella mattina», spiegano intanto dall’Ausl.