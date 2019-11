Lucia Annunziata propone Segre alla presidenza della Repubblica

“Speriamo che Liliana Segre resista alle pressioni che sta subendo, è una persona pacata, so per certo che sta soffrendo per quello che succede, è turbata. Come abbiamo scritto, riflette se andare avanti con la missione della commissione” su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio.

Lo ha detto il direttore de la Repubblica, Carlo Verdelli, condividendo la proposta della direttrice di Huffington Post, Lucia Annunziata, di candidare alla presidenza della Repubblica la senatrice a vita.