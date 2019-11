Emilia Romagna: taroccata lista sindaci sostenitori del Pd

In Emilia Romagna il Pd e il governatore uscente Stefano Bonaccini evidentemente sentono il fiato sul collo di Lucia Borgonzoni e della Lega. Il rischio di ribaltone alle regionali del 26 gennaio prossimo è talmente alto da costringere il centrosinistra a inserire nella lista dei sostenitori del governatore anche due sindaci che in realtà hanno tutt’altra opinione. Si tratta di Leonardo Bindi, primo cittadino di San Leo, e Pasquale Novelli di Talamello.

“Trovarmi in un elenco senza aver dato l’assenso non lo trovo corretto e mi ha disturbato non poco – dice Bindi a proposito della lista con le sottoscrizioni a favore della conferma del dem Bonaccini – . Mi trovo a disagio perché come sindaco non voglio mettere in mezzo il Comune nella contesa politica, anche perché rappresento una realtà civica. Personalmente, poi, e parlo come cittadino Leonardo Bindi, da liberale con formazione di centrodestra mi trovo decisamente più vicino alle posizioni di Lucia Borgonzoni”.