Migranti, accordo tra Malta e Libia: ira della Ong Alarm Phone

Condividi

Malta avrebbe negoziato un accordo con la Libia per un coordinamento tra le forze armate maltesi (Afm, che includono la marina) e la guardia costiera libica, che intercetterebbe i barconi dei migranti su indicazione dell’Afm prima dell’ingresso nelle acque maltesi e li riporterebbe in Libia. Lo scrive il Sunday Times of Malta. La Ong Alarm Phone, gestita in collaborazione col prete finito in carcere per droga, strepita su Twitter scrivendo che si tratta di un’intesa che “impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra”.

Il sito online del Sunday Times of Malta pubblica la foto di un incontro tra il colonnello maltese Clinton O’Neil, capo delle operazioni e dell’intelligence Afm, e il vicepremier libico Ahmed Maiteeq, organizzato dall’ambasciatore maltese a Tripoli. In primo piano, un membro del gabinetto del primo ministro maltese, Neville Gafà, più volte accusato di corruzione nel rilascio di visti per ragioni mediche irregolarmente concessi.