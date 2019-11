Carfagna a Renzi “Forza Italia Viva” potrebbe essere una suggestione

“Se Renzi rinunciasse a sostenere un governo di sinistra, “Forza Italia Viva” potrebbe essere una suggestione. È una fase di passaggio, ragioniamo con tante persone che si sono trovate a proprio agio in Forza Italia per 25 anni e ora non lo sono più.” Lo scrive Mara Carfagna su Twitter

Carfagna ha comunque precisato: “Una cosa mi è molto chiara: il mio campo di gioco resta il centrodestra. Ho molto rispetto per il percorso che sta facendo Matteo Renzi, ma non è sovrapponibile al mio, perché sta sostenendo un governo di sinistra con Leu e M5s. In questo momento giochiamo in due metà campo differenti”.

A detta di Carfagna la “grande sfida del centrodestra è ricostruire un grande partito liberale, una destra responsabile e seria che non indichi solo problemi o aizzi odio e intolleranza”.