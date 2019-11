Torino: tenta di stuprare una 50enne, arrestato gambiano

Torino, Parco del Valentino – Era a spasso con il proprio cane, all’interno del parco del Valentino, nella mattinata di oggi, venerdì 8 novembre 2019, attorno alle 9. All’improvviso, ecco arrivare un uomo, di nazionalità gambiana, di 40 anni, che l’ha afferrata e gettata a terra, colpendola con un pugno e cercando un approccio fisico.

Le urla della donna, di 50 anni, hanno per fortuna attirato l’attenzione di alcuni passanti ma anche di una pattuglia dei carabinieri della compagnia San Carlo, che si trovavano già in quella zona per dei controlli.