Morrone (Lega): Anpi, esempio emblematico dell’istigazione all’odio

Forlì, 6 novembre. “Istigazione all’odio? Ecco servito un esempio emblematico di ciò che dovrebbe essere condannato da una commissione che volesse bandire pregiudizi e demonizzazioni dalla nostra società.

I cosiddetti ‘partigiani’ dell’Anpi tornano alla carica per scongiurare la presenza del leader della Lega, il partito di maggioranza in Italia, Matteo Salvini e della candidata alla carica di Governatore Lucia Borgonzoni, alla Festa di San Martino a Santarcangelo. Probabilmente Salvini e Borgonzoni sono personalità che infastidiscono, e non poco, i referenti politici dell’Associazione, ma questo non vuol dire che non abbiano tutti i diritti di partecipare a questa festa.