Modena: rumena nullatenente possiede 212 auto

MODENA – Ufficialmente nullatenente a lei negli ultimi anni (dal 2015 ad oggi) sono state intestate 212 automobili, di queste 29 ancora di sua proprietà. Il caso di evasione fiscale è stato scoperto dalla polizia municipale di Modena, che stava conducendo accertamenti sulla donna, una cittadina rumena, a fronte di un debito con l’amministrazione modenese di 65mila euro per sanzioni mai pagate negli ultimi due anni.

Nonostante alla donna e al compagno sia riconducibile un’attività di commercio di auto usate che in quattro anni li ha portati a gestire centinaia di veicoli, nessuna dichiarazione è mai stata presentata al fisco. Le verifiche sono partite nei primi mesi dell’anno quando gli operatori della polizia locale di Modena hanno fermato un Fiat Ducato e sanzionato il conducente, residente a Sassuolo, perché non aveva la carta di circolazione del mezzo, che risultava intestato ad una signora residente in provincia di Bologna. ANSA