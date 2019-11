Fondi UE, Italia: 255 milioni per la parità di genere

Condividi

BRUXELLES – Nell’attuale periodo di programmazione 2014-2020, l’Italia investe 255,5 milioni di euro di fondi strutturali nella promozione della parità di genere e dell’occupazione femminile. È quanto emerge dalla ricerca sulla “dimensione di genere” della politica di coesione condotta dall’Istituto per la ricerca sociale di Milano, presentata oggi in commissione Sviluppo regionale del Parlamento Ue.

L’Italia è fra i 12 Paesi Ue che tiene la contabilità delle allocazioni direttamente legate alla parità di genere. In termini assoluti, prima in questo campo è la Polonia, con 441,9 milioni di euro, l’Italia è terza. Se si guarda però alla percentuale di risorse per la parità di genere rispetto al totale delle allocazioni del Fondo sociale europeo (Fse), prima è la Repubblica ceca con il 7,9%. La Polonia è quarta (3,4%) e l’Italia sesta (2,5%), in linea con la media Ue.