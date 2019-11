Cavallo torna tre le fiamme per salvare la sua famiglia

California, 01 novembre 2019

Cavallo torna tre le fiamme per salvare la sua famiglia. Le immagini

In California, durante un incendio di una fattoria, un cavallo è tornato indietro per salvare la sua famiglia. Le immagini. /courtesy Twitter @eluney_s

Fonte: Agenzia Vista