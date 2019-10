Coldiretti: boom vendita di pasta 100% italiana

”Si sta registrando un decisa svolta sovranista della pasta con la nascita e la rapida proliferazione di marchi che garantiscono l’origine italiana del grano impiegato grazie all’entrata in vigore nel febbraio 2018 dell’obbligo dell’indicazione dell’origine in etichetta, fortemente sostenuto dalla Coldiretti”.

È quanto afferma la principale organizzazione agricola europea, che ha chiesto il sostegno ai contratti di filiera con i premi per il miglioramento qualitativo in occasione del tavolo su grano e pasta convocato dal ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. ”Un fenomeno – spiega la Coldiretti – che coinvolge praticamente tutte le principali industrie pastarie che hanno sviluppato una propria linea 100% Made in Italy”.