Vergognoso! Ecco il video dei falsi profughi che si fingono gay

“VERGOGNOSO, DIFFONDIAMO, DEVONO VEDERE TUTTI!

Finti profughi da Paesi “ormai sicuri” (!) che pur di rimanere in Italia si fingono gay (alcuni hanno moglie e figli…), con la complicità di alcuni avvocati.

I mangioni dell’accoglienza si fregano le mani e a farne le spese sono i pochi che scappano davvero da guerre e persecuzioni.

E intanto il governo del tradimento cosa fa? Riapre i porti, triplica gli sbarchi, estende i centri di accoglienza… Non vedo l’ora di riprendere per mano questo Paese! Domenica cominciamo dall’Umbria. #domenicavotoLega”

Lo scrive Salvini su Facebook