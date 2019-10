Roma, reagisce alla rapina e gli sparano: morto ragazzo di 25 anni

Condividi

E’ morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma, durante una rapina. Il giovane si chiamava Luca Sacchi, era un personal trainer, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 un via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella. E’ caccia a due aggressori, fuggiti in auto.

Quando è stato soccorso dagli operatori del 118 nella tarda serata, Luca è apparso subito in condizioni gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico. Nello stesso ospedale è stata accompagnata anche la fidanzata per un contusione alla testa.