Maxi-retata contro pedofilia online in vari Paesi: 300 arresti. Salvati 23 bambini

In tutto il mondo ha avuto luogo di recente un’ondata di arresti contro una maxi-rete online di pedofili. Le forze di polizia di ben 38 Paesi, tra cui Regno Unito, Usa, Germania e Corea del Sud, hanno appunto, spiega la Bbc, applicato le manette ai polsi di 337 presunti utenti del “più grande mercato al mondo di materiale pedopornografico“, presente sul dark web. Tra le nazioni di origine degli indiziati di pedofilia vi sono la Spagna, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la Repubblica Ceca.

Il sito web pedopornografico in cui avevano luogo le transazioni di contenuti raccapriccianti, denominato Welcome to Video, era stato scoperto un anno fa ad opera della polizia britannica. Questo offriva agli utenti una vasta quantità di materiale osceno: oltre 200mila video di atti sessuali in cui erano coinvolti adolescenti, bambini e persino neonati. Tali contenuti potevano essere visualizzati dagli internauti in seguito a pagamenti effettuati mediante la cripto-valuta Bitcoin. Il responsabile di Welcome to Video sarebbe un ventitreenne sudcoreano, Jong Woo Son, attualmente detenuto nella sua nazione di origine,