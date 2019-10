Tribunale Roma toglie il figlio a Laura Massaro: va affidato al padre

È stato emesso oggi dal Tribunale per i minorenni di Roma un provvedimento che dispone l’allontanamento dalla madre del figlio di Laura Massaro, il piccolo L., e la collocazione con il padre, l’attivazione di uno spazio neutro per gli incontri con la madre e, in seconda istanza, “ove il collocamento presso il padre risultasse inizialmente difficoltoso, il Servizio sociale provvederà all’inserimento del minore temporaneamente in idonea casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre-figlio”.

E’ l’epilogo temuto da questa mamma, accusata di alienazione parentale da quando, nel 2015, il suo ex e padre del bambino aveva presentato un ricorso per la decadenza della potestà genitoriale della donna. Da allora il piccolo L. è affidato ai Servizi sociali, che hanno ritenuto la situazione tra i due “ad alta conflittualità, senza alcuna considerazione della violenza pregressa nei miei confronti”, ha raccontato alla Dire Laura Massaro, che aveva denunciato l’ex per stalking.