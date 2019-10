Rita Dalla Chiesa: “Morire a 30 anni per pochi euro e senza un grazie”

“Morire a 30 anni per un Paese in cui c’è ancora qualcuno che deride, insulta le nostre Forze dell’Ordine. Morire a 30 anni per un Paese che non garantisce sicurezza nemmeno a chi indossa una divisa per proteggerci. Morire a 30 anni per pochi euro, e spesso senza neanche un GRAZIE”.

Lo scrive su twitter Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva, dopo la sparatoria nella quale hanno perso la vita due agenti a Trieste.

Ora piu’ che mai, Fioramonti si deve dimettere!