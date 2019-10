Trump: “Contro di me un golpe e non un impeachment”

Quello in atto nei confronti del presidente americano Donald Trump non è una procedura di impeachment, ma un colpo di Stato. E’ quanto ha scritto su Twitter il presidente Usa a proposito della decisione dei Democratici di avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti per aver chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indagare per trovare materiale compromettente sul figlio di Joe Biden, Hunter.

”Da quello che apprendo ogni giorno, sono giunto alla conclusione che quello che è in corso non è un impeachment, è un golpe, destinato a togliere il potere al popolo, il loro voto, le loro libertà, il loro secondo emendamento, la religione, l’esercito, il muro di confine e i diritti dati da Dio a ogni cittadino degli Stati Uniti d’America”, ha scritto Trump su Twitter. adnk