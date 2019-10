Planisfero nelle aule al posto del crocifisso? Il commento del prof Meluzzi

Il prof. Meluzzi: “Un planisfero al posto del Crocifisso nelle Aule come in Agenzie di viaggio, propone ministro. Ma ancora più penoso vescovo che sconsiglia di farlo ma non per timore offendere Cristo o la nostra Civiltà. Bensì per evitare di fare un favore a Salvini o Meloni!”