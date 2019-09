All’asta 25 supercar confiscate al figlio del presidente della Guinea

La casa d’asta Bonhams in Svizzera ha messo in vendita 25 auto di lusso, sequestrate dalle autorità di Ginevra al figlio del presidente della Guinea Equatoriale in un processo per riciclaggio di denaro. Il valore delle auto è di oltre 17 milioni di euro che saranno devoluti in beneficenza alla popolazione del paese africano, dove la maggior parte della gente vive ancora in condizioni di povertà e il grado di corruzione è tra i più alti del mondo.

Tra le auto ci sono sette Ferrari, tre Lamborghini, cinque Bentley, una Maserati e una McLaren che facevano parte della collezione privata di Teodorin Obiang, figlio del presidente della Guinea Equatoriale, e che gli sono state confiscate con l’accusa di riciclaggio. “È una vendita eccezionale, una collezione privata di supercar, con chilometraggio estremamente limitato, a volte praticamente in prima consegna”, spiega Philip Kantor, direttore della divisione Automobiles Europe della Bonhams, la casa di aste britannica.