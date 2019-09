ONU avvia un’indagine su violazioni diritti umani in Venezuela

Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha deciso di istituire urgentemente una “missione internazionale indipendente” per indagare sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela dal 2014.Una risoluzione in tal senso, proposta in particolare dai paesi del gruppo Lima (composto da paesi dell’America latina e dal Canada) e sostenuta dall’Unione europea, è stata adottata dal Consiglio di Ginevra con 19 voti favorevoli, 7 contrari e 21 astenuti

.”Questo progetto di risoluzione potrebbe avere un impatto negativo sul processo di dialogo tra i diversi attori politici del paese”, ha dichiarato Jorge Valero, rappresentante del Venezuela all’Onu.