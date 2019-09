I servizi sociali le avevano già tolto due figli, mamma si uccide

Una volo dall’ottavo piano di un palazzo in viale Regina Margherita probabilmente per il timore dell’ennesimo affido. Sarebbe questa la causa del gesto della donna che ieri pomeriggio si è lanciata con la figlia di 2 anni, dall’ottavo piano di un palazzo in pieno centro a Milano. I loro corpi sono stati trovati in fondo alla tromba delle scale.

L’allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 15. La madre è deceduta, mentre la figlia è in gravissime condizioni. La piccola ha fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. Portata all’ospedale Niguarda, la bimba si trova in prognosi riservata. Secondo le prime indiscrezioni alla donna, di 43 anni, avevano gia’ tolto due figli ed era seguita dai servizi sociali.