Ebola in Congo: Oms accusata di razionare i vaccini

Il gruppo di aiuti Medici senza frontiere (MSF) lunedì ha accusato l’Organizzazione mondiale della sanità di razionamento del vaccino contro l’Ebola nella Repubblica democratica del Congo, dove oltre 2.100 persone sono morte a causa del virus mortale.

“Uno dei problemi principali attualmente è il fatto che in pratica il vaccino è razionato dall’OMS e che oggi troppe persone a rischio sono protette”, ha affermato MSF in una nota.

Ha chiesto “la creazione di un comitato di coordinamento internazionale indipendente” per “garantire la trasparenza della gestione degli stock e la condivisione dei dati”.

Circa 225.000 persone hanno ricevuto la vaccinazione contro l’Ebola prodotta dal colosso farmaceutico tedesco Merck dall’8 agosto 2018, “ma questo numero rimane in gran parte insufficiente”, ha affermato MSF.

“Fino a 2.000-2.5000 persone potrebbero essere vaccinate ogni giorno, contro le attuali 50-1000 persone”, ha dichiarato Isabelle Defourny, direttore delle operazioni di MSF.

‘Controlli stretti’

“Gli sforzi di MSF per ampliare l’accesso alla vaccinazione in collaborazione con il Ministero della Salute … hanno messo a dura prova lo stretto controllo dell’OMS sulle forniture di vaccini”, ha affermato MSF.

“I motivi alla base di queste restrizioni rimangono poco chiari“, ha detto, aggiungendo che l’attuale vaccino aveva “dimostrato la sua sicurezza ed efficacia”.

L’associazione medica ha anche affermato che una carenza del vaccino non potrebbe essere la ragione del basso numero di vaccini.

“Merck ha appena annunciato che, oltre alle 245.000 dosi già consegnate all’OMS, era pronta a inviare 190.000 dosi in più, se necessario, e che ne sarebbero state disponibili altre 650.000 nei prossimi sei-18 mesi”.







L’OMS ha negato di limitare la disponibilità del farmaco, dicendo che stava facendo “tutto il possibile” per porre fine all’epidemia.

“Collaboriamo a stretto contatto con il governo della RDC per raggiungere il maggior numero possibile di persone nell’area dell’epidemia e non stiamo limitando l’accesso al vaccino, ma piuttosto stiamo implementando una strategia raccomandata da un organo consultivo indipendente di esperti come concordato con il governo della RDC e partner “.

Le critiche arrivano dopo che il Ministro della Sanità del Congo Congo Oly Ilunga si è dimesso il 22 luglio dopo essere stato sostituito come capo della lotta all’Ebola nel paese. Nella sua lettera di dimissioni, il ministro ha criticato i piani dell’OMS di introdurre un nuovo vaccino senza licenza per combattere l’epidemia

Da allora Ilunga è stato accusato di appropriazione indebita di fondi assegnati per la lotta contro l’Ebola, ma i suoi avvocati che respingono le accuse dicendo che i conti dimostrano che i fondi pubblici sono stati utilizzati “esclusivamente” per lo sforzo anti-Ebola.

“Una forte pressione è stata esercitata per diversi mesi per lanciare un nuovo esperimento nella Repubblica Democratica del Congo“, ha scritto Ilunga, un medico, nella sua lettera di dimissioni.

“Non sarebbe realistico credere che il nuovo vaccino, proposto da attori che hanno dimostrato una chiara mancanza di etica nascondendo volontariamente informazioni importanti alle autorità sanitarie, potrebbe avere un impatto decisivo sul controllo dell’epidemia“, ha aggiunto.

L’OMS ha spinto per l’introduzione di un secondo vaccino prodotto da una consociata della società americana Johnson & Johnson, ma il ministero della salute Ilunga aveva resistito a tale mossa, citando i rischi dell’introduzione di un nuovo prodotto nelle comunità in cui la diffidenza è già alta.

Il vaccino Merck è testato, ma senza licenza, mentre il secondo farmaco è ancora in fase di sperimentazione.

www.monitor.co.ug

Fra le altre cose, per NON contenere l’epidemia, l’OMS ha sconsigliato la chiusura dei confini