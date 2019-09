Terremoto in Albania: 40 feriti, danni a Tirana

Condividi

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 16:04, ora italiana, sulla costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Durazzo, non lontano da Tirana, l’ipocentro a 20 chilometri di profondità. Alcune abitazioni sarebbero crollate.

Oltre 40 persone sono rimaste ferite. Lo riferiscono fonti mediche a Tirana precisando che tra i ricoverati, gran parte dei quali bambini e ragazzi giovanissimi, ci sarebbe anche una persona in condizioni critiche. Il sisma odierno, secondo le autorità, sarebbe il più forte degli ultimi 20-30 anni nella zona.

BREAKING NEWS- A 5.1 and 5.6 magnitude quake has struck just off the coast of Albania. First reports are showing severe structural damage. Albanias defence Ministry is calling it the worst quake in 20 years. Back in June 6 large quakes hit Albania in less than 2 hours. #Albania pic.twitter.com/3vsIc0STYp

— Disclosure Tv (@DisclosureTv_) September 21, 2019