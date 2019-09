Migranti, assalto alle isole greche. UE “preoccupata”

La Commissione europea si è detta “preoccupata” per i recenti arrivi a Lesbo, in Grecia. “Prendiamo nota con preoccupazione dei numerosi arrivi di migranti della settimana scorsa a Lesbo, in Grecia, che aggiungono pressione ad un sistema già messo alla prova. Il commissario Avramopoulos e i suoi servizi sono in diretto e regolare contatto con le autorità greche e turche, sia a livello politiche che tecnico. Continuiamo a lavorare con le autorità greche per migliorare la situazione sull’isola e siamo pronti a discutere e a sostenere le misure di emergenza aggiuntive annunciate dalle autorità greche nel fine settimana”, ha detto la portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud. Lo riporta www.agenzianova.com

“Ricordo che nei mesi e anni passati, la Commissione ha reso disponibili tutti i fondi necessari per riqualificare le infrastrutture e migliorare le condizioni di vita negli hotspot dell’isola e ha sostenuto le autorità greche e l’Unhcr nel trasferimento dei migranti vulnerabili nella terraferma. Prendiamo nota della decisione di trasferire sulla terraferma 1.500 persone e siamo pronti a sostenere le autorità greche in questo trasferimento”, ha aggiunto. “L’Ue resta impegnata nella realizzazione della dichiarazione Ue-Turchia e confidiamo di continuare questo lavoro in buona fede con le autorità turche. Come ho detto, il commissario Avramopoulous è in contatto con le autorità turche“, ha concluso.