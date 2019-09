89enne trovata morta in un campo senza slip, forse violentata

di Silvia Mancinelli – ADNKRONOS – E’ dell’89enne scomparsa da Ponte di Nona sei giorni fa il corpo trovato nel terreno davanti al centro commerciale ‘Unico’. Gli uomini della protezione civile che la cercavano da giorni – e che con 5 associazioni e con i carabinieri si erano rimessi sulle sue tracce – hanno notato il corpo alle 10:30 nel terreno in via don Primo Mazzolari, a Roma. In posizione supina all’interno di una buca e in stato di parziale decomposizione, con il capo bruciato o forse annerito a causa della decomposizione stessa, la donna è stata riconosciuta grazie ai documenti che aveva nel portafoglio all’interno della borsa.

A infittire il mistero è il fatto che la stessa protezione civile che l’ha trovata non l’aveva invece notata domenica e lunedì scorso quando, sempre insieme ai carabinieri di Tivoli, impegnati nelle indagini, era passata nello stesso terreno per una battuta. Sul posto la figlia della donna e alcuni familiari. Per tutti è impossibile che l’anziana sia andata da sola in quel punto, considerate le sue difficoltà a deambulare. “Sono sei giorni che la cerchiamo – dice il nipote – ieri l’abbiamo cercata coi cani molecolari. L’hanno portata ieri sera”.