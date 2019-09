Un’altra ‘Bibbiano’ a Lecce? L’ombra di Claudio Foti anche in Puglia

Condividi

LECCE (16 Settembre 2019). Un caso “Bibbiano” anche in Puglia? Pare di sì, stando al clamoroso caso in cui si è imbattuto l’avvocato Francesco Miraglia, cui si è rivolta disperata una donna: il marito maltrattava lei e il figlio e dopo essersi rivolta ai Servizi sociali per un aiuto cosa è successo? Hanno tolto a lei il figlio, obbligando il bambino a vivere in una comunità con il padre violento per “recuperare il loro rapporto”! Pare che gli operatori di questa comunità di Lecce abbiano dei collegamenti con Claudio Foti, direttore scientifico della onlus Hansel e Gretel di Moncalieri (Torino), al centro dell’inchiesta degli affidi di Bibbiano, a Reggio Emilia.

«Oltre ad aver violato almeno tre convenzioni internazionali, se fosse così, se la comunità fosse collegata a Foti, siamo preoccupati per il bambino, che già comincia a mostrare segni di grande sofferenza, in primo luogo per il fatto di essere costretto a vivere lontano da casa sua e per giunta con un padre di cui è letteralmente terrorizzato» rivela l’avvocato Miraglia. A nulla sono servite le perizie, che dimostravano come la donna fosse una brava mamma e che il bambino fosse molto legato a lei; a nulla è servita la pendenza di ben tre procedimenti penali a carico del padre per violenza domestica. Clamorosamente, il Tribunale dei minori ha stabilito che il bambino dovesse essere allontanato dalla mamma e costretto a vivere in una comunità terapeutica insieme al padre, per la loro “riconnessione emotiva”.