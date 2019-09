Migrante accusa: “nel lager libico c’erano funzionari Oim”

Un’inchiesta, coordinata dalla Procura di Agrigento e poi passata alla Dda di Palermo che ha firmato il provvedimento di fermo, ha portato al fermo di tre persone, migranti giunti in Italia con precedenti sbarchi, che erano ancora ospitate nell’hotspot di Messina. Per la prima volta viene contestato in Italia il reato di tortura oltre a quelli di sequestro di persona e tratta di esseri umani.

Come scrive Repubblica, i tre arrestati, Mohamed Condè, detto Suarez, 27 anni della Guinea, Hameda Ahmed, 26 anni, egiziano e Ashuia Mahmoud, 24 anni, egiziano anche lui, sequestravano i migranti al loro arrivo in Libia e li lasciavano partire solo dopo mesi e mesi di drammatiche violenze e dopo aver ricevuto il riscatto pagato dai familiari. Le vittime hanno riconosciuto gli autori delle violenze nelle foto che gli agenti della Mobile di Agrigento hanno mostrato loro, come fanno ad ogni sbarco nelle prime indagini condotte negli hotspot proprio alla ricerca di eventuali componenti le organizzazioni di trafficanti che spesso arrivano anche loro in Italia sui gommoni.