Lussemburgo, 4000 miliardi di investimenti “fantasma”: fiumi di denaro per ingannare il Fisco

Condividi

E’ impossibile non sentire puzza di bruciato. Il Lussemburgo ha 600 mila abitanti, ma accoglie investimenti diretti dall’estero per 4 mila miliardi di dollari, quanto gli Stati Uniti e più della Cina: in pratica, il mondo investe in Lussemburgo per una cifra pari a 6 milioni e mezzo di dollari per abitante. Non stiamo parlando di investimenti in generale, tipo l’acquisto di azioni in Borsa o quote di fondi. Stiamo parlando di Fdi, foreign direct investment, cioè gli investimenti in attività reali: comprare aziende, alzare capannoni, impiantare macchinari, assumere personale. Tutte cose che richiedono gente e spazio: dove metterà materialmente questa montagna di soldi il minuscolo Lussemburgo? La risposta è ovvia: da nessuna parte. Quei 4 mila miliardi di dollari, dice una ricerca del Fondo monetario internazionale, sono “investimenti fantasma”.

Come scrive Maurizio Ricci su Repubblica, a volte si alzano i coperchi delle statistiche e si scopre che non c’è da fidarsi dell’etichetta: come nelle vecchie truffe all’americana, nella cassetta, invece di fruscianti fasci di banconote, ci sono solo strisce di carta straccia. Ora capita con una delle statistiche più pregiate. Gli investimenti diretti dall’estero sono, infatti, il fiore all’occhiello di qualsiasi governo: la prova della vitalità di una economia, della fiducia del mondo in un paese, nelle sue strutture, nei suoi lavoratori, soprattutto, nelle sue prospettive. Balle, spiegano i ricercatori del Fmi e dell’Università di Copenhagen: è molto spesso solo fumo, senza arrosto. Il 40 per cento degli investimenti dall’estero sono finzioni ad uso del fisco: fusioni mirate o “shell companies”, società create come scatole vuote in cui parcheggiare profitti.