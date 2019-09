SkyTg24, licenziamento per 46 dipendenti

Condividi

46 i tecnici specializzati vicini al licenziamento dopo la decisione di SkyTg24 di chiudere dal 1 settembre tutte le sedi regionali in appalto. A Bologna i lavoratori interessati sono quattro, che da vent’anni hanno garantito la copertura di servizi in Emilia-Romagna, al Nord e in alcuni casi anche al Sud Italia. Slc Cgil, il sindacato dei lavoratori della comunicazione dell’area metropolitana di Bologna, ha annunciato “tutte le iniziative utili a tutela dei lavoratori licenziati, sia di carattere sindacale, sia valutando anche l’iniziativa legale”.