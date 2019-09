Lagarde, un funzionario coinvolto in frodi finanziarie a capo della Bce?

Condividi

Il Prof. Michel Chossudovsky: ciò che i media non dicono è che Lagarde è un funzionario corrotto coinvolto in frodi finanziarie. La sua nomina a capo della Bce non è questione di dibattito politico o di preoccupazione. Lei è uno strumento obbediente dell’Istituto finanziario e bancario che controlla sia il Fmi che la banca centrale europea.