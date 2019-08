Reggio Emilia: bimba “rapita in casa”, provvedimento disciplinare contro assistenti sociali

REGGIO EMILIA (30 Agosto 2019). Non sono caduti nel vuoto gli esposti mossi contro la Responsabile del Servizio sociale di Reggio Emilia Polo Est e dell’Assistente sociale referente del caso di mamma Stefania e di papà Marco: il Consiglio territoriale di disciplina dell’Emilia Romagna ha aperto un provvedimento disciplinare nei confronti delle due assistenti sociali che lo scorso 3 aprile si erano presentate a casa dei due genitori, facendogli aprire la porta con l’inganno (qualcuno si era spacciato volontario dell’Enpa, chiedendo informazioni sul cane di famiglia) per poi rapire letteralmente la bambina di due anni dal lettino in cui dormiva. Portata a penzoloni giù dalle scale e sballottata in quella che sembrava una vera e propria fuga dopo l’irruzione in casa dei genitori. Il tutto fortunatamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza poste sull’uscio di casa.

Il procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti delle due assistenti sociali per violazione del codice deontologico: non avrebbero infatti informato i genitori dell’intervento, privo quindi del loro consenso, abusando della loro professione.