#VOTOSUBITO, domani manifestazione a Montecitorio: ecco perchè

#VOTOSUBITO è la manifestazione in programma domani 27 agosto alle ore 17 a Montecitorio per invocare le elezioni subito. Per dire no all’inciucio che Mattarella vorrebbe sostenere. E perché l’eventuale aumento dell’iva non ci deve preoccupare più di tanto. Ciò che ci deve preoccupare è invece l’austerità, la continua deportazione di schiavi, l’indottrinamento gender, lo ius soli, la desovranizzazione, la liberalizzazione delle droghe, il dissolvimento della nostra storia, cultura, identità e civiltà, l’annientamento della famiglia, l’utero in affitto, l’espropriazione dei figli, le adozioni a omosessuali e le altre zozzerie che questi comunisti, con falce e martello o con cinque stelle, ci propineranno per sottomisione verso i poteri sovranazionali, ai quali rispondono, e che vogliono un Nuovo Ordine Mondiale e cambiare l’antropologia umana.

Armando Manocchia