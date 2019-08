“No voto subito”, la grillina Marcozzi paragona le elezioni alle Olimpiadi

Condividi

Mi sono un po’ stancata di sentire che oggi “il parlamento non rispecchia il paese reale”. Al di là dell’opportunità o meno di tornare alle urne… perché non tornare a “elezioni subito”?, scrive la grillina Sara Marcozzi su Facebook.

“Immaginate un campione sportivo. Immaginate, che ne so, Federica Pellegrini che vince il campionato italiano di nuoto, vince gli europei e vince i mondiali. E poi, galvanizzata dalle vittorie recenti, chiede “Olimpiadi subito” e pretende che si svolgano prima che siano trascorsi i consueti 4 anni. Semplicemente non si può. Non sono quelle le regole del gioco e non puoi imporre una competizione, sportiva o elettorale, quando pensi di essere al top della tua forma… fisica o politica.

Tutto qui.”

E conclude: “Gli italiani si sono già espressi e la legislatura dura 5 anni. Le priorità del nostro paese e i bisogni dei cittadini li conosciamo. Abbiamo voglia di affrontarle e risolverle? Si? Allora facciamolo, che si tratti di confrontarci con Lega o con PD (a mio avviso, due facce della stessa medaglia).

Non possiamo permetterci di perdere altro tempo.”