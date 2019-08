Conte: ”con la Lega stagione politica chiusa”. Il Pd esulta

«Quella con la Lega è un’esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al G7 di Biarritz. Parole che non lasciano spazio a dubbi e mettono fine a chi voleva vederlo sedere ancora una volta al governo con M5S e Lega.

«Le parole di Conte aiutano a fare chiarezza. Bene che l’esperienza con la Lega sia finita e non ripetibile. Accolgo il suo invito a lavorare ad un progetto riformatore e a non fermarsi sui nomi». Così il capogruppo Pd Andrea Marcucci, interpellato dall’ANSA